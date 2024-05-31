Τουρκία: Νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών από κατασκοπευτικό στο Αιγαίο

Τρεις παραβάσεις από τουρκικό κατασκοπευτικό σημειώθηκαν σήμερα στο F.I.R των Αθηνών, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Το ανωτέρω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Σημειώνεται πως σε γενικές γραμμές, οι τουρκικές προκλήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο είχαν μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα εντούτοις με παραβάσεις να συντελούνται σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ασκήσεων της γείτονος.

Σε κάθε περίπτωση και πάλι μέσα στον Μάιο, καταγράφηκαν 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας CN-235 και 14 τουρκικά ελικόπτερα εισήλθαν στα μέσα του μήνα, στον ελληνικό εναέριο χώρο χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας έγιναν στην περιοχή του βορειονατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη και ελικόπτερα αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Πηγή: skai.gr

