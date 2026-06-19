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Τραμπ για Μελόνι: Με ικέτευε για φωτογραφία, τη λυπήθηκα - Η βιτριολική απάντηση της πρωθυπουργού

Στη διάρκεια της συνόδου της G7, ο Τραμπ δήλωσε σε συνομιλία με τον Αντόνιο Κόστα και τον Φρίντριχ Μερτς ότι «εγκαταλείφθηκε» από τη Μελόνι

UPDATE: 14:38
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Ο Τραμπ κάνει παράπονα ότι η Μελόνι τον εγκατέλειψε

Μιλώντας σήμερα στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτευε» να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της στη σύνοδο της G7 αυτή την εβδομάδα.

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ έστρεψε αμέσως τη συζήτηση στη Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;». «Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα» πρόσθεσε. «Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά τη λυπήθηκα».

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ έκαναν έξαλλη την Ιταλίδα πρωθυπουργό: «Λοιπόν, ορισμένα πράγματα αξίζουν άμεσης απάντησης. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες. Είμαι ειλικρινά έκπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι απέναντι στους συμμάχους του. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

»Μπορώ μόνο να πω ότι είναι κρίμα που δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, με ηγέτες απέναντι στους οποίους αντίθετα αποδεικνύεται πολύ πιο εξυπηρετικός.

»Αλλά πρέπει να θυμάται ένα πράγμα: η Ιταλία και εγώ δεν ικετεύουμε ποτέ».

Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του.

Ωστόσο, η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου αεροπορική βάση στη Σικελία για επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.

Η Μελόνι προκάλεσε επίσης την οργή του Τραμπ υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα ΙΔ' αφού ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», μετά τις επικρίσεις του εναντίον του πολέμου.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ότι οι σχέσεις της με τον Τραμπ δεν έχουν αλλάξει, ότι δεν υπήρξαν «αντεγκλήσεις» και ότι οι δύο ηγέτες κατανοούν τις απόψεις ο ένας του άλλου.

Στη διάρκεια της συνόδου της G7, ο Τραμπ δήλωσε σε συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ότι «εγκαταλείφθηκε» από τη Μελόνι (κεντρική φωτογραφία).

Όταν ο Κόστα ρώτησε αν η Μελόνι και ο Τραμπ τα ξαναβρήκαν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε «ήμασταν πάντα φίλοι». Ο Τραμπ χαμογέλασε λέγοντας, «εγκαταλείφθηκα». «Όχι, δεν συνέβη» απάντησε αμέσως γελώντας η πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι G7
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