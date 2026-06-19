Συνεχίζει το κτίσιμο για την ομάδα της πρώτης κατηγορίας η Καλαμάτα! Η Μαύρη Θύελλα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου ρόστερ, εκτός από τις προσθήκες, συνεχίζει και τις αποδεσμεύσεις, αποχαιρετώντας τέσσερις ποδοσφαιριστές.



Συγκεκριμένα, η Καλαμάτα, ανακοίνωσε την αποχώρηση των Κωνσταντίνου Κωτσόπουλου, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Στάθη Τάχατου και Μανώλη Καλογεράκη, τους οποίους και ευχαρίστησε για την προσφορά.

Η ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Στάθη Τάχατο και Μανώλη Καλογεράκη.



Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους, την αγωνιστική τους παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα μας σε μια ιστορική σεζόν για τη Μαύρη Θύελλα.



Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής τους πορείας.»

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