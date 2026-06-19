Σε 2.239.150 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 6.918.432 οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Απρίλιο εφέτος, σημειώνοντας μείωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε μείωση 0,5% στις αφίξεις και 1,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,2% και 0,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 65% και 73,6% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 3,1 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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