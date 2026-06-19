Η Αυστραλία θα καταβάλει ποσό αντίστοιχο των 17 εκατ. ευρώ σε δεκάδες αιτούντες άσυλο που παρέμειναν σε απομονωμένο κέντρο κράτησης στην έρημο, όταν τη χώρα κυβερνούσε μια συντηρητική κυβέρνηση που επεδίωκε να αποτρέψει την είσοδο στη χώρα παράτυπων μεταναστών.

Το κέντρο κράτησης της Γουμέρα, στη νότια Αυστραλία, εγκαινιάστηκε το 1999 και έκλεισε το 2003. Έξι μήνες μετά τη δημιουργία του είχαν μεταφερθεί εκεί σχεδόν 1.500 μετανάστες, οι περισσότεροι από το Ιράν και το Αφγανιστάν. Το ένα τρίτο των μεταναστών αυτών ήταν παιδιά.

Αυτό το κέντρο κράτησης είχε προκαλέσει τις καταδίκες οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες επέκριναν την τιμωρητική πολιτική της Αυστραλίας έναντι των αιτούντων άσυλο. Εξάλλου πολλοί κρατούμενοι είχαν ράψει τα χείλη τους στη διάρκεια απεργιών πείνας και είχαν αποπειραθεί μαζικές αποδράσεις.

Στις αρχές Ιουνίου δικαστήριο της Αυστραλίας είχε εκτιμήσει ότι η κυβέρνηση δεν έχει ασυλία από αξιώσεις αποζημίωσης οι οποίες σχετίζονται με κράτηση που έχει κριθεί παράνομη.

Σήμερα το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε τους ενάγοντες ανακοίνωσε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία για την παροχή αποζημίωσης σε 38 πρώην κρατούμενους οι οποίοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν σοβαρή βλάβη.

«Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή, αλλά επίσης είναι μια στιγμή πένθους. Κάποια μέλη της ομάδας δεν έζησαν αρκετά για να ζήσουν αυτή την ημέρα», σχολίασε ο δικηγόρος Νικολας Κίτσιν.

«Για πολλά μέλη της ομάδας η Αυστραλία είναι πλέον η χώρα τους. Έχουν χτίσει εδώ ζωές, οικογένειες και κοινότητες, συνεχίζοντας να ζουν με τις επιπτώσεις ενός ιδιαίτερα δύσκολου κεφαλαίου της ζωής τους», πρόσθεσε.

Μετά το κλείσιμο των κέντρων κράτησης στην έρημο, η Αυστραλία στράφηκε σε κέντρα που βρίσκονταν σε απομονωμένα νησιά του Ειρηνικού – το Ναούρου και το Μάνους--, όπου έστελνε παράτυπους μετανάστες που αποπειράθηκαν να φτάσουν στη χώρα με πλοιάρια μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους για παροχή ασύλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.