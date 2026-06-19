Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι άφησε ελεύθερο, επειδή δεν ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση, έναν άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού ένα 3χρονο αγοράκι κατέληξε στον περίβολο των κροκοδείλων σε ζωολογικό κήπο της κεντρικής Αγγλίας και υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα.

Χθες, η αστυνομία του Κέμπριτζσιρ είπε ότι έλαβε κλήσεις για ένα «συμβάν» στο Johnsons ⁠of Old Hurst, έναν ζωολογικό κήπο κοντά στο Χάντινγκτον, αποτέλεσμα του οποίου ήταν να βρεθεί το παιδί στο κλουβί των ερπετών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η σύζυγος του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου πήδηξε μέσα στον περίβολο των κροκοδείλων για να σώσει το παιδί.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη χθες και σήμερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

«Ο άνδρας, ο οποίος δεν είναι γνωστός στο θύμα, αξιολογήθηκε ως μη ικανός να καταθέσει», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το Johnsons ⁠of Old Hurst είναι μια οικογενειακή φάρμα, της οποίας ο ζωολογικός κήπος περιλαμβάνει 100 ζώα με επίκεντρο τους κροκόδειλους. Όπως ανακοίνωσε μετά το συμβάν, ο ζωολογικός της κήπος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με το παιδί και την οικογένειά του», αναφέρει η φάρμα στην ιστοσελίδα της στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

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