Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξοργίστηκε με τον Τζέι Ντι Βανς, αφότου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να επαναλάβει τον ισχυρισμό του ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είχε «εξαλειφθεί ολοκληρωτικά» (totally obliterated), σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο των Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν.



«Όλοι πρέπει να λένε τη γ….η λέξη "εξαλείφθηκε" (obliterated)... Αυτή είναι η λέξη. Όλοι πρέπει απλώς να αντιγράφουν αυτό που λέω. Εξαλείφθηκε. Εξαλείφθηκε», είπε ο Τραμπ σε έναν συνεργάτη του, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συγγραφείς.



Ο Βανς είχε πει αντ' αυτού στο ABC News ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε «υποστεί σημαντικό πισωγύρισμα», προσθέτοντας ότι δεν ήταν σίγουρος για τη διαφορά μεταξύ «σοβαρή ζημιά» και «εξαλείφθηκε».



Την επόμενη μέρα, ο Βανς υιοθέτησε επανειλημμένα την προτιμώμενη διατύπωση του προέδρου Τραμπ.

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Η Μάγκι Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουάν είναι δύο από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς πολιτικούς συντάκτες των New York Times. Θεωρούνται οι δημοσιογράφοι με τις καλύτερες πηγές στο περιβάλλον του Τραμπ παγκοσμίως.

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από το κοινό τους βιβλίο με τίτλο «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump» (κυκλοφορεί τον Ιούνιο του 2026 από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster), στο οποίο καταγράφεται το παρασκήνιο, οι μυστικές συσκέψεις στο Οβάλ Γραφείο και η δυναμική της εξουσίας κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Πάντως, ο Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην ισραηλινή ηγεσία όσον αφορά τις επικρίσεις προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ.



«Μην επιτίθεστε στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που σας έχει απομείνει» διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την κριτική που δέχθηκε ο Τραμπ για την ενδιάμεση συμφωνία με την Τεχεράνη.



Ο Βανς επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε «περίεργο πανικό» και «φρικάρισμα» για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει την κριτική για τη συμφωνία.



Επέκρινε δύο υπερεθνικιστές Ισραηλινούς υπουργούς σε συνέντευξή του στους New York Times. «Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, ποια είναι η πρότασή σας;» είπε.

Πηγή: skai.gr

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