ΤτΕ: Μειωμένα κατά €118 εκατ. τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers το α' τρίμηνο

Μείωση κατά 118 εκατ. ευρώ παρουσίασε το α΄ τρίμηνο του 2026, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας μειώθηκε σε 79.595 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, έναντι 79.712 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 27.800 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026, από 27.869 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 40 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27.798 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 9.648 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε στο 1 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 35 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.093 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 13 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.702 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16.242 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 50 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.133 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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