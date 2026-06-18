Ρωσία μετά το χτύπημα στα διυλιστήρια: Τέλος τα λόγια... έρχονται μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση

Η Ρωσία θα πραγματοποιεί μαζικά και τακτικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών στόχων από τους οποίους εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο στόχος αυτός, που έχει τεθεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υλοποιείται ήδη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας την επίθεση ουκρανικών drones στη Μόσχα.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος, πριν από κάποιο διάστημα, μετά από μία ακόμη πρόκληση του τρομοκρατικού καθεστώτος του Κιέβου, ανακοίνωσε ότι πλέον θα πραγματοποιούμε μαζικά, συντονισμένα πλήγματα σε τακτική βάση. Εναντίον στόχων από την κατάσταση των οποίων εξαρτάται άμεσα η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η αποστολή αυτή έχει ανατεθεί από τον Ανώτατο Διοικητή, οι ένοπλες δυνάμεις μας την εκτελούν και θα συνεχίσουν να την εκτελούν», τόνισε ο υπουργός.

Όπως επεσήμανε ο Λαβρόφ, πρέπει να ακολουθήσουν απτά βήματα ως απάντηση στην επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου στην περιοχή της Μόσχας. «Πιστεύω ότι έχουν ειπωθεί όλα τα σωστά λόγια, αλλά είμαι εδώ και καιρό πεπεισμένος ότι τα λόγια δεν αρκούν», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 992 ουκρανικά drones μέσα στο προηγούμενο 24ωρο. Από την πλευρά της, η Ουκρανία ανέφερε νέο κύμα ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων εναντίον του Κιέβου νωρίτερα την Πέμπτη.

Αποφεύγοντας τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, ουκρανικά drones έπληξαν την Πέμπτη ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα, για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού.

Οι επιθέσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη ουκρανική εκστρατεία με στόχο να πλήξει τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, τα έσοδα της οποίας χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Πλήττοντας όμως, όπως φαίνεται, χωρίς ουσιαστικά εμπόδια μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή εντός του περιφερειακού δακτυλίου της Μόσχας, μόλις 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, η Ουκρανία επιχειρεί παράλληλα να στείλει μήνυμα και προς τους Ρώσους πολίτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα που ακούγονται σήμερα το πρωί στη Μόσχα είναι: "Τι συμβαίνει;". Μπορώ να απαντήσω. Η χώρα σας ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον της δικής μας. Εδώ και χρόνια σκοτώνει τον λαό μας. Τώρα που ξέρετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τον τερματίσει».

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι τα πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος αποτελούν απόδειξη ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης αρχίζει να γέρνει υπέρ της Ουκρανίας. Αυτό ήταν και το μήνυμα που μετέφερε αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στους υπόλοιπους ηγέτες της G7 κατά τη σύνοδο κορυφής στη Γαλλία.

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε την εκτίμηση ότι η κατάσταση στο μέτωπο εξελίσσεται υπέρ της Ουκρανίας και υποστήριξε ότι ο Τραμπ «βομβαρδίστηκε» στη σύνοδο με επιζήμιες ιδέες.

Πηγή: skai.gr

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