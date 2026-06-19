Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική και η Βοιωτία, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας. Υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για την Αργολίδα και την Κορινθία στην Πελοπόννησο.

Αυξημένη είναι η επικινδυνότητα και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, καθώς στην κατηγορία 3 εντάσσονται η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος και η Κάσος.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Κρήτη, όπου οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.

Πηγή: skai.gr

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