Στην μετακίνηση παιδοαναισθησιολόγου για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του νοσκομείου Παίδων «Αγλαία Κυριακού» προχώρησε η διοίκηση.
Έτσι, από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησής του.
Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Κατόπιν της εκδόσεως της υπ' αριθμ. πρωτ. 24320/31.5.2024 απόφασης του κ. διοικητή της 1ης ΥΠΕ περί μετακινήσεως ιατρού παιδοαναισθησιολόγου από 3.6.2024 για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του νοσοκομείου μας, λαμβανομένων υπόψη και:
Α. Της από 31.5.2024 ομόφωνης απόφασης του Χειρουργικού Τομέα και
Β. Της θετικής εισήγησης της διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας,
Σας γνωρίζουμε ότι αποκαθίσταται πλήρως η λειτουργία των χειρουργείων του ΓΝΠΑ 'Π. και Α. Κυριακού' και από την 3.6.2024 θα πραγματοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.