Στην μετακίνηση παιδοαναισθησιολόγου για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του νοσκομείου Παίδων «Αγλαία Κυριακού» προχώρησε η διοίκηση.

Έτσι, από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησής του.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Κατόπιν της εκδόσεως της υπ' αριθμ. πρωτ. 24320/31.5.2024 απόφασης του κ. διοικητή της 1ης ΥΠΕ περί μετακινήσεως ιατρού παιδοαναισθησιολόγου από 3.6.2024 για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του νοσοκομείου μας, λαμβανομένων υπόψη και:

Α. Της από 31.5.2024 ομόφωνης απόφασης του Χειρουργικού Τομέα και

Β. Της θετικής εισήγησης της διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας,

Σας γνωρίζουμε ότι αποκαθίσταται πλήρως η λειτουργία των χειρουργείων του ΓΝΠΑ 'Π. και Α. Κυριακού' και από την 3.6.2024 θα πραγματοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία».

Πηγή: skai.gr

