«Να σταματήσει τώρα η σφαγή του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ είναι η απαίτηση» φώναζαν οι διαδηλωτές στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή στο Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα.

«Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη των λαών. Για τερματισμό της ισραηλινής κατοχής. Για Παλαιστίνη ελεύθερη στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ» ακουγόταν από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης.

Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την ελληνική κυβέρνηση «που απείχε στην ψηφοφορία του ΟΗΕ για το ψήφισμα της Ιορδανίας για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Γάζα». Παραβρίσκεται πολυπληθής αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής μέλη του Πολιτικού Γραφείου. Παραβρίσκεται επίσης και ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιουσέφ Ντορχόμ.

Στη συγκέντρωση διαβάστηκε το εξής μήνυμα της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργατών: «Ευχαριστούμε το ΠΑΜΕ και τα Συνδικάτα για την έμπρακτη αλληλεγγύη και υποστήριξη στους εργάτες του λαού της Παλαιστίνης. Η αλληλεγγύη μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τη νίκη. Ζήτω οι αγώνες των λαών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Το συλλαλητήριο επίσης χαιρετίζει η Παλαιστινιακή Παροικία, το Παλαιστινιακό Σπίτι και τα μέλη τους.

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας στο Μέγαρο Μουσικής και είχε ως κατάληξη την πρεσβεία του Ισραήλ. Λόγω του συλλαλητηρίου είχαν κλείσει νωρίτερα κεντρικοί δρόμοι σττο κέντρο της Αθήνας ωστόσο, η κυκλοφορία εξελίσσεται πλέον ομαλά.

Πηγή: skai.gr

