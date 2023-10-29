Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νάουσα.

Το όχημα που οδηγούσε ένας 23χρονος και στο οποίο επέβαινε και ένας 21χρονος ανετράπη στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – σιδηροδρομικού σταθμού Νάουσας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό του συνοδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας.

Η ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει:

«Σήμερα (29 Οκτωβρίου 2023) και ώρα περίπου 03.40΄ στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – σιδηροδρομικού σταθμού Νάουσας Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός και επέβαινε 21χρονος ημεδαπός, ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 23χρονου οδηγού και τον τραυματισμό του 21χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας.»

