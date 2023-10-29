Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες φόρεσαν αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς σε έναν από τους τρεις δράστες που είχαν επιτεθεί και τραυματίσει δύο ανήλικους έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Πρόκειται για έναν 18χρονο ο οποίος κατηγορείται για σωματικές βλάβες και ληστεία κατά συναυτουργία, αποδοχή και διάθεση προϊόντος εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 17χρονος έβαλε αγγελία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να το πουλήσει. Έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος ατόμου να το αγοράσει, προγραμματίστηκε συνάντηση για τη συναλλαγή έξω από τον ΗΣΑΠ.

Ο 17χρονος ιδιοκτήτης του κινητού έφτασε στο σημείο παρέα με έναν συνομήλικο του αλλά εκεί περίμενε ο 18χρονος δράστης, ο οποίος αρχικά προσποιήθηκε ότι πρόκειται να το αγοράσει και στη συνέχεια οδήγησε τους δύο ανήλικους σε παρακείμενο σημείο όπου εκεί τους περίμεναν ακόμη δύο άτομα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε o Skai.gr φαίνονται οι τρεις δράστες να ψεκάζουν με σπρέι τα θύματα αλλά και να τους επιτίθενται με σιδερένιο λοστό προκειμένου να τους ληστέψουν.

Αφού τελικά έκλεψαν την συσκευή τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας τραυματισμένους τους δυο ανηλίκους, ενώ ο 18χρονος είχε το θράσος λίγες ημέρες αργότερα να βάλει αγγελία για να πουλήσει το κινητό που είχε κλέψει.

Αυτό όμως ήταν και το μεγάλο του λάθος καθώς αστυνομικοί ταυτοποίησαν πως πρόκειται για το κλεμμένο κινητό, πολύ γρήγορα έφτασαν στα ίχνη του και του φόρεσαν χειροπέδες.

