Κυκλοφοριακά προβλήματα σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου - Ποιοι δρόμοι έχουν αυξημένη κίνηση

Σε ποια σημεία παρουσιάζονται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων

UPDATE: 08:30
μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στους δρόμους του λεκανοπεδίου:

  • στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη λεωφόρο Αθηνών
  • στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Αχαρνών
  • στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στον Σκαραμαγκά
  • στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας προς το Ψυχικό
  • στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού
Πηγή: skai.gr

