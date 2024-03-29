Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στους δρόμους του λεκανοπεδίου:
- στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη λεωφόρο Αθηνών
- στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Αχαρνών
- στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στον Σκαραμαγκά
- στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας προς το Ψυχικό
- στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού
Πηγή: skai.gr
