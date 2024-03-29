Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στους δρόμους του λεκανοπεδίου:

στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη λεωφόρο Αθηνών

στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Αχαρνών

στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού στον Σκαραμαγκά

στα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας προς το Ψυχικό

στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού

Πηγή: skai.gr

