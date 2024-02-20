Την πλατεία Ομονοίας έχουν κατακλέισει τα τρακτέρ από το δεύτερο κομβόι των αγροτών ενώ περίπου 145 τρακτέρ βρίσκονται στο Σύνταγμα.

Αφού διέσχισαν τα τρακτέρ την Αγίου Κωνσταντίνου ανάποδα έχουν φτάσει στην πλατεία Ομονοίας, χωρίς να έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο τα κορναρίσματα.

Αρκετά από τα τρακτέρ κατευθύνονται προς την πλατεία Συντάγματος η οποία σταδιακά γεμίζει από αγρότες και τρακτέρ.

Αντιπρόεδρος ενωτικής ομοσπονδίας Καρδίτσας: Δ εν θα αποκλιμακώσουμε τον αγώνα σήμερα

Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος ενωτικής ομοσπονδίας Καρδίτσας, Σωτήρης Γιαννακός ανέφερε ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να αποκλιμακώσουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους.

«Συνεχίζουμε τη δράση μας. Βρισκόμαστε στην Ομόνοια, περίπου 145 τρακτέρ είναι ήδη στο Σύνταγμα. Κόσμος μαζεύεται από όλες τις πλευρές της Ελλάδας. Κατέβηκαν πολλά λεωφορεία στα ΟΑΚΑ. Συνεχίζουν να έρχονται με το τρένο. Και από εδώ από την Ομόνοια θα συνεχίσουμε προς το Σύνταγμα. Εμείς θα κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στις 18:30. Ήρθαμε εδώ για να κάνουμε και αυτή τη δράση απέναντι στην αγροτική πολιτική της κυβέρνησης που δεν μας φτιάχνει τα αιτήματα ακόμα και δεν είναι άλλα από το κόστος παραγωγής, δηλαδή πετρέλαιο και ρεύμα, δεν αποζημιώνει τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, δεν κάνει έλεγχος για τις ελληνοποιήσεις. Είμαστε εδώ συνεχίζουμε τον αγώνα και να απαντήσουμε και στον πρωθυπουργό αυτά που είπε χθες ότι θα αποκλιμακώσουμε σήμερα με αυτό το συλλαλητήριο, δεν θα αποκλιμακώσουμε τον αγώνα σήμερα. Θα γίνει και αυτό και συνεχίσουμε πίσω στον μπλόκο, Τις αποφάσεις θα τις πάρουν οι αγρότες.»

