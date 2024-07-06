Αρκετά βίντεο από κάμερες καταστημάτων στην τουριστική παραλία της Καλογριάς, στην Στούπα Μεσσηνίας, έχουν καταγράψει τον δράστη της επίθεσης την Παρασκευή τα ξημερώματα στο beach bar του συζύγου της Φάνης Χαλκιά.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με δυναμίτη, τον οποίο ο δράστης πέταξε στη σκεπή του κτηρίου που στεγάζεται το κατάστημα, γι’ αυτό και οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν περιορισμένης έκτασης.

Καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα τουριστική, οι αστυνομικοί σε μικρό χρόνο είχαν στα χέρια τους αρκετά βίντεο από κάμερες καταστημάτων που έδειχναν το δράστη και τη διαδρομή που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν μόνος, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έφτασε στο σημείο με ένα παλιό μηχανάκι. Κατέβηκε, πέταξε το μηχανισμό και έφυγε.

Εκτιμάται πως πρόκειται για μήνυμα εκφοβισμού και οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα κίνητρα για τον εντοπισμό του.

Σεκιουριτάς τον είδε από μακριά

Στην περιοχή που σημειώθηκε το συμβάν, λόγω της πληθώρας των καλοκαιρινών καταστημάτων, έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης η γενικότερη επιτήρηση του χώρου.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, ο «σεκιουριτάς» που βρισκόταν στην περιοχή προχθές τα ξημερώματα άκουσε το θόρυβο μιας μηχανής να πλησιάζει και να σταματά, ενώ είδε από μακριά κάποιον να κατεβαίνει για λίγο και μετά να φεύγει.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούστηκε η έκρηξη.

