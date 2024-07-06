Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελλοπία στην Βοιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελλοπία #Βοιωτία.

Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. July 6, 2024

Πηγή: skai.gr

