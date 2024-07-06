Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελλοπία στην Βοιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου
