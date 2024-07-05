Λογαριασμός
Έκρηξη τα ξημερώματα σε beach bar στην παραλία Καλογριά στη Στούπα

Εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός με σωλήνα 

beach bar

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Στούπα του δήμου Δυτικής Μάνης από έκρηξη σε beach bar στην παραλία της Καλογριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός με σωλήνα εξερράγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στο κατάστημα και συγκεκριμένα εξωτερικά στην πόρτα και την κεραμοσκεπή, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη εν μέρει. Κοντά στο σημείο υπήρχαν φιάλες υγραερίου και εκτιμούν πως θα μπορούσε να είχε γίνει μεγάλη έκρηξη και ζημιά.

Από νωρίς το πρωί άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας βρίσκονται στην περιοχή και διερευνούν το περιστατικό.

