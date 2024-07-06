Ξεκινάνε τη Δευτέρα στις 8 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο, 31 Αυγούστου.

Τα καταστήματα μπορούν να είναι προαιρετικά ανοιχτά τη δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου, στις 14 Ιουλίου, με πλαίσιο ωραρίου από 11πμ έως 8μμ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τη λειτουργία των καταστημάτων από τις 11π.μ έως τις 6μ.μ ενώ έχει εκδόσει και οδηγίες για τους καταναλωτές.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Συμπληρωματικά να χρησιμοποιείται ποσοστό π.χ. «20% έκπτωση».

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

