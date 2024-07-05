Καταγγελία για «μικρό πόλεμο» που δέχεται από αγνώστους κάνει η χρυσή Ολυμπιονίκης της Αθήνας, Φανή Χαλκιά, αναφερόμενη στο Instagram στην έκρηξη που προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Στούπα του δήμου Δυτικής Μάνης στο beach bar του συζύγου της στην παραλία της Καλογριάς.

«Δεν μπορώ πραγματικά να φανταστώ ποιος δεν θέλει να είμαστε εκεί και ξεκίνησε ένας μικρός πόλεμος από όταν τα ετοιμάζαμε, βάζοντας φωτιά (ένας τύπος με full face), και τώρα, προσπαθώντας να μας τινάξουν στον αέρα, όταν πραγματικά δεν έχουμε πειράξει κανέναν άνθρωπο» αναφέρει χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της στο Instagram.



«Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να προσπαθήσει να κάνει κακό σε μια γυναίκα που προσπαθεί να ζει τα παιδιά της, με τον άντρα της σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Εμπιστεύομαι την Ελληνική Αστυνομία και περιμένω να βρει τον ένοχο» τονίζει η χρυσή Ολυμπιονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός με σωλήνα εξερράγη γύρω στις 4 τα ξημερώματα προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές στο κατάστημα και συγκεκριμένα εξωτερικά στην πόρτα και την κεραμοσκεπή, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

