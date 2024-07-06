Οι αστυνομικοί εντόπισαν το μηχανάκι που χρησιμοποίησε ο δολοφόνος του 54χρονου στο Νέο Ψυχικό και το έχουν μεταφέρει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για αποτυπώματα.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μάκη Συνοδινού και ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, o ύποπτος για τη δολοφονία του τοπογράφου που από εχτές το απόγευμα έχει προσαχθεί στη ΓΑΔΑ, είναι παλιός γνώριμος των Αρχών καθώς το όνομα του έχει εμπλακεί σε πολύκροτη υπόθεση απαγωγής εφοπλιστή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ύποπτος αρνείται κάθε εμπλοκή του στη δολοφονία. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες εκτός του βασικού υπόπτου εξετάζονται από την Ασφάλεια ακόμα 2 - 3 άτομα.

Όπως μετέδωσε ο Θεοδώσης Πάνου, φαίνεται ότι μία κατάθεση στενού προσώπου που γνώριζε πολύ καλά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 54χρονου άρχισε να «ξεκλειδώνει σιγά σιγά την σφραγισμένη πόρτα για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Εντοπίστηκαν απειλητικά μηνύματα από 2 άτομα στο κινητό του 54χρονου τοπογράφου

Πολύ σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν από την ανάλυση της τηλεφωνικής του συσκευής 54χρονου τοπογράφου που δολοφονήθηκε στο Ψυχικό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να έχουν αποστείλει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε τακτά χρονικά διαστήματα απειλητικά μηνύματα προς τον 54χρονο τοπογράφο, όπως προκύπτει από την πρώτη διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του θύματος από τα στελέχη της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση εξετάζουν αν αυτές οι απειλές μπορούν να σχετίζονται με τη δολοφονία. Οι αποστολείς αυτών των απειλητικών μηνυμάτων αν και έχουν τοποθετηθεί στη λίστα των υπόπτων, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία ότι θα μπορούσαν να προβούν στη δολοφονία του 54χρονου. Οι απειλές φαίνεται ότι είναι σε επίπεδο επαγγελματικών διαφορών, αλλά σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, εξετάζεται το κίνητρο για τη δολοφονία του να είναι μικτό, δηλαδή συνδυασμός επαγγελματικών και οικονομικών διαφορών. Γι’ αυτό τον λόγο, οι αστυνομικοί δεν έχουν αποκλείσει ακόμα το ενδεχόμενο ηθικός και φυσικός αυτουργός να είναι το ίδιο πρόσωπο.



Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν λάβει 9 καταθέσεις από την Αθήνα και 6 από τη Μύκονο, θα λάβουν 2 ακόμα από άτομα που έχουν έρθει από τη Μύκονο προκειμένου να παρευρεθούν στην κηδεία, και αργότερα από τη σύζυγο του θύματος. Σε καμία από αυτές τις επίσημες καταθέσεις δεν φαίνεται να προσδιορίζεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, σε πληροφοριακό όμως επίπεδο, αρκετοί έχουν μιλήσει για συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του προκειμένου να απαγγελθούν κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

