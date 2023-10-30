Ελέγχους των εμπορικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι influencers στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα διενεργήσει τις επόμενες εβδομάδες το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τη συνδρομή ψηφιακών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.



Ειδικότερα, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών ελέγχων που διενεργούνται στα Κράτη Μέλη της Ένωσης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Sweeps), η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου πρόκειται να πραγματοποιήσει ελέγχους στις εμπορικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προωθήσουν ή να διαθέσουν προς πώληση αγαθά και υπηρεσίες εταιρειών (brands) με τις οποίες συνεργάζονται.

