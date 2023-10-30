Ελέγχους των εμπορικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι influencers στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα διενεργήσει τις επόμενες εβδομάδες το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τη συνδρομή ψηφιακών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών ελέγχων που διενεργούνται στα Κράτη Μέλη της Ένωσης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Sweeps), η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου πρόκειται να πραγματοποιήσει ελέγχους στις εμπορικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προωθήσουν ή να διαθέσουν προς πώληση αγαθά και υπηρεσίες εταιρειών (brands) με τις οποίες συνεργάζονται.
Ο στόχος των πανευρωπαϊκών ελέγχων είναι διττός: πρώτον, να εντοπιστούν αναρτήσεις των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες περιέχουν μαρτυρίες, κριτικές ή καταχωρήσεις που ενδεχομένως να είναι παραπλανητικές για τους καταναλωτές, επηρεάζοντας την αγοραστική τους συμπεριφορά και προκαλώντας οικονομική ζημία, και δεύτερον να επαληθεύσουν εάν οι influencers ενημερώνουν με σαφήνεια τους ακόλουθούς τους σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης καλούν τους influencers, καθώς και όλους όσοι εμπλέκονται στον κλάδο του ψηφιακού marketing, να επισκεφτούν την πλατφόρμα Influencer Legal Hub, προκειμένου να ενημερωθούν επαρκώς για τις νομικές τους υποχρεώσεις, τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών.
Για περισσότερες πληροφορίες από το ΥΠΑΝ διαβάστε εδώ
