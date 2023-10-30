Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 69χρονος που κατηγορείται ότι στραγγάλισε τη 42χρονη κόρη του, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος πατέρας φέρεται να απολογήθηκε πως σκότωσε την κόρη του επειδή δεν άντεχε να τη βλέπει να ταλαιπωρείται, καθώς έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας, κάτι που είχε αναφέρει και στους αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν.

Η απολογία του έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε για νοσηλεία, καθώς μετά την πράξη του αυτοτραυματίστηκε με ψαροντούφεκο- πιθανόν στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν γι' αυτόν τον λόγο στο νοσηλευτικό ίδρυμα και με σύμφωνη γνώμη τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 42χρονη.

Τη σορό της άτυχης γυναίκας βρήκε ο αδελφό της, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα «έδειξαν» ασφυκτικό θάνατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

