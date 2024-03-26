Στο Παίδων 15χρονος από τη Λαμία - Τον έσπρωξε ανήλικος και χτύπησε στο κεφάλι

Στο Νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται 15χρονος από τη Λαμία, ο οποίος την Κυριακή 24 Μαρτίου χτύπησε στο κεφάλι και στο σώμα ύστερα από σπρώξιμο που δέχτηκε σε κατηφόρα από ανήλικο Ρομά.

Το περιστατικό , σύμφωνα με το Lamiareport.gr έγινε στην οδό Εκκλησιών, λίγο πριν τις 9:00’ το βράδυ, όταν ο 15χρονος βγήκε από το σπίτι του, για να μεταβεί σε διπλανό μίνι μάρκετ.

Μεταξύ των δύο παιδιών φέρεται να υπήρξε φραστικό επεισόδιο και όταν ο 15χρονος γύρισε την πλάτη στον ανήλικο Ρομά, εκείνος τον έσπρωξε απότομα με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του πέφτοντας στο έδαφος.

Ο 15χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας και κρίθηκε η διακομιδή του σε Νοσοκομείο των Αθηνών, ενώ ο πατέρας του την επομένη υπέβαλλε έγκληση κατά του ανήλικου Ρομά που αναζητείται από τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.