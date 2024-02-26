Δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Τρίπολη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Μάλιστα, η δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνει δύο ακόμα ανήλικους, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα, «οι τέσσερις κατηγορούμενοι προσέγγισαν αρχικά ανήλικο και με την απειλή χρήσης βίας, προέβησαν σε βάρος του σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, με σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα ή χρήματα που τυχόν είχε μαζί του».

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι πλησίασαν ακόμη δύο ανήλικους, τους οποίους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Έπειτα από λίγη ώρα, αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο και τον 15χρονο, ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι, όπως προαναφέρθηκε, αναζητούνται.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, μία 44χρονη, ένας 50χρονος και ένας 54χρονος, γονείς των ανωτέρω ανήλικων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

