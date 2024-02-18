Συμπλοκή έξι ατόμων σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα της Κορίνθου, με αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής τα αίτια.Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και μια γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ενώ αναζητούνται δύο ακόμα άτομα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στο σημείο, όπου σημειώθηκε το συμβάν, εντοπίστηκαν δύο 16χρονοι που έφεραν εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και σύμφωνα με δήλωσή τους προκλήθηκαν απο ξυλοδαρμό. Στη συνέχεια οι 16χρονοι κατέθεσαν έγκληση κατά τεσσάρων ημεδαπών για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για εκτίμηση της υγείας τους.

Ακολούθως, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο από τους τέσσερις προαναφερόμενους ημεδαπούς . Ωστόσο και εκείνοι επίσης υπέβαλαν έγκληση κατά των δύο 16χρονων για εξύβριση, απειλή και σωματική βλάβη οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου αναζητούνται οι δύο ακόμη εμπλεκόμενοι ημεδαποί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

