Η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του διοικητή της 112 Πτέρυγας Μάχης -από τον υποπτέραρχο Βασίλειο Τόσιο στον ταξίαρχο Ευθύμιο Σιμιτζή- πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, παρουσία του διοικητή της διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης αντιπτεράρχου Απόστολου Χόρτη.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ανώτατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), διατελέσαντες διοικητές της 112ΠΜ, αντιπροσωπείες αξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, πολιτικό προσωπικό τηςμΜονάδας, καθώς και απόστρατοι αξιωματικοί της ΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

