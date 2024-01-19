Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος του αστυνομικού που είχε υπεξαιρέσει υπηρεσιακά όπλα, ανακοίνωσε την Παρασκευή τo Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου οπλισμού που πραγματοποιήθηκε από οπλουργό σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε όπλα χειρός, τα οποία ήταν χρεωμένα στον συγκεκριμένο αστυνομικό – διαχειριστή του Τμήματος.

Ενημερώθηκε άμεσα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, από την έρευνα της οποίας προέκυψε ότι έλειπαν 6 υπηρεσιακά πιστόλια, 4 υπηρεσιακά περίστροφα καθώς και το ιδιωτικό ατομικό περίστροφο του συγκεκριμένου αστυνομικού.

Από τη σωματική έρευνα καθώς και από τις έρευνες στο γραφείο του, σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης δύο κυνηγετικές καραμπίνες, με ληγμένη άδεια κατοχής, κινητό τηλέφωνο καθώς και -41- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, αλεξίσφαιρο γιλέκο και αστυνομική ράβδος, που κατείχε παράνομα καθώς δεν προέκυπτε υπηρεσιακή χρέωση αυτών και το διαμέτρημα των φυσιγγίων διέφερε από αυτό του ατομικού του οπλισμού.

Ο αστυνομικός συνελήφθη καθώς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την έλλειψη του οπλισμού, ως διαχειριστής χρηματικών υποθέσεων, οικονομικού και υλικού και αποκλειστικός κάτοχος του κλειδιού του χώρου φύλαξης δημόσιων υλικών του Αστυνομικού Τμήματος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε την Πέμπτη στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και ο έλεγχος στα λοιπά δημόσια υλικά της αστυνομικής υπηρεσίας, συνεχίζονται.

