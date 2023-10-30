Τρεις μπρούτζινες καμπάνες αφαίρεσαν από Ιερούς Ναούς κι εξωκκλήσι στην περιοχή της Πιερίας, πέντε άτομα -μεταξύ αυτών κι ένας ανήλικος- σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Οι κλοπές έγιναν το δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου του 2023 και για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί άνδρες, μία ημεδαπή γυναίκα και ένας ανήλικος ημεδαπός.

Η συνολική τους λεία ξεπερνά τις 19.000 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τρεις άνδρες μαζί με τον ανήλικο, επιβαίνοντας σε όχημα που τους είχε παραχωρήσει η συνεργός τους, αφαίρεσαν από δύο Ιερούς Ναούς και ένα εξωκκλήσι συνολικά τρεις μπρούτζινες καμπάνες.

Το ίδιο χρονικό διάστημα διέπραξαν μία κλοπή οχήματος, το οποίο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και αποδόθηκε στον παθόντα. Επίσης διέρρηξαν ένα σταθμευμένο όχημα αφαιρώντας χρηματικό ποσό και διάφορα αντικείμενα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

