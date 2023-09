Στις 9 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Υouth Pass - Τον Δεκέμβριο η καταβολή 150 ευρώ σε 200.000 νέους Ελλάδα 12:19, 14.09.2023 linkedin

Για τη φετινή ενίσχυση, μπορούν να κάνουν αίτηση, οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2022 έως και 31.12.2022