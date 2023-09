Θεσσαλία: Άρχισε η μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού σπιτιών και επιχειρήσεων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα - Υποχωρούν τα νερά Ελλάδα 12:19, 14.09.2023 linkedin

Οι πλημμυροπαθείς καταβάλλουν μεγάλο αγώνα απομάκρυνσης των άχρηστων αντικειμένων που κατέστρεψαν το νερό και η λάσπη - Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα με το νερό - Συνεχίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια