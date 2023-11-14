Στις 25 Νοεμβρίου η πρώτη εκδήλωση «Job Ready» της ΔΥΠΑ

Την πρώτη εκδήλωση «Job Ready by DYPA» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Σε συνέχεια των νέων δράσεων που αποσκοπούν στην παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υπηρεσιών ουσιαστικής στήριξης όσων αναζητούν εργασία, η ΔΥΠΑ εγκαινιάζει μία νέα σειρά εκδηλώσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών «Job Ready by DYPA».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά τις απόλυτα επιτυχημένες «Ημέρες Καριέρας», στις οποίες έχουν πλέον ενταχθεί εργαστήρια συμβουλευτικής (workshops), καθώς και τα αντίστοιχα διαδικτυακά σεμινάρια (e-workshops), των οποίων οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλούνται αμέσως μετά την ανακοίνωσή τους, η διοργάνωση των «Job Ready» έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες να παρακολουθήσουν εργαστήρια αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα της αναζήτησης εργασίας και της κατάλληλης προετοιμασίας για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις από στελέχη της, καθώς και από εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και HR managers επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/job-ready-by-DYPA.

Οι θεματικές αφορούν:

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Βελτίωση βιογραφικού

Προετοιμασία συνεντεύξεων

Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας

Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας

Διαμόρφωση business plan

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki, ενώ, για πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις της ΔΥΠΑ, μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο https://www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.