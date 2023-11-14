Λογαριασμός
Προφυλακίστηκε ο 42χρονος youtuber, κατηγορούμενος για βασανισμούς ΑμεΑ σε απευθείας μετάδοση - Τι ισχυρίζεται

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 42χρονος youtuber κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος

Σφυρί - Δικαστήριο

Προφυλακίστηκε ο 42χρονος youtuber ο οποίος κατηγορείται για τον βασανισμό δύο ΑμεΑ σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Στην απολογία του στον ανακριτή Πειραιά αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ισχυρίστηκε ότι τα άτομα τα οποία εμφανίζονταν στα live του δεν είναι ΑμεΑ και όλες οι πράξεις ήταν με την συναίνεση τους.

