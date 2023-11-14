Ένας τελωνειακός κι ένας λιμενικός περιλαμβάνονται μεταξύ των 17 ατόμων που έχουν συλληφθεί -μέχρι στιγμής- στη Βόρεια Ελλάδα σε αστυνομική επιχείρηση της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε απάτες σε βάρος του Δημοσίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ., οι εγκληματικές οργανώσεις εμπλέκονται σε υποθέσεις μη απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο, έκδοσης εικονικών τιμολογίων και παράνομης επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων.

