Στις 11 οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών

Σήμερα στις 11:00 ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη θα παρουσιάσουν νέα μέτρα για την στήριξη των νέων οικογενειών, οι οποίες είναι αντιμέτωπες με αυξημένα έξοδα.

Το θέμα βρίσκεται στην αιχμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

Το στίγμα είχε δώσει ήδη από το Νταβός ο πρωθυπουργός το πρωί της Παρασκευής λέγοντας: «Θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες, τις οικογένειες με παιδιά. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τη μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

Πώς στηρίζουμε τις οικογένειες; Πώς στηρίζουμε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να νοικιάζουν τώρα που τα ενοίκια αυξάνονται; Αυτή είναι μια βασική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου και θα περιμένετε να ανακοινωθούν διάφορα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση πολύ σύντομα» είπε πει ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

