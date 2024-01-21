Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τοποθετήσεις υποστρατήγων του Πυροσβεστικού Σώματος

Ποιοι ανέλαβαν τα συντονιστικά κέντρα

Πυροσβεστική

 Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις υποστρατήγων του Πυροσβεστικού Σώματος. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, τοποθετούνται οι κάτωθι 10 υποστράτηγοι Π.Σ., ως ακολούθως:

      -Δημοσθένης Ραγκαβάς, ως Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

      -Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος, ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

      -Αθανάσιος Χατζόπουλος, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, με έδρα την Αθήνα

      -Δημήτριος Γεωργανάς, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη)

      -Χριστόφορος Μπόκας, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξοί)

      -Χρήστος Πλατάς, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

      -Γεώργιος Τσικαλάς, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

      -Δημήτριος Μπριόλας, ως Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

      -Θεόδωρος Κοσμίδης, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

      -Γεώργιος Μαρκουλάκης, ως Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πυροσβεστικό σώμα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark