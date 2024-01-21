Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις υποστρατήγων του Πυροσβεστικού Σώματος. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, τοποθετούνται οι κάτωθι 10 υποστράτηγοι Π.Σ., ως ακολούθως:

-Δημοσθένης Ραγκαβάς, ως Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

-Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος, ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

-Αθανάσιος Χατζόπουλος, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, με έδρα την Αθήνα

-Δημήτριος Γεωργανάς, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη)

-Χριστόφορος Μπόκας, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων (Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξοί)

-Χρήστος Πλατάς, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας

-Γεώργιος Τσικαλάς, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

-Δημήτριος Μπριόλας, ως Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

-Θεόδωρος Κοσμίδης, ως Συντονιστής Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

-Γεώργιος Μαρκουλάκης, ως Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

