Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στον Μαραθώνα: Νεκρός ο οδηγός, τραυματίας η συνοδηγός

Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα

εκαβ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Σουλίου και Εμ. Μπενάκη στον Μαραθώνα Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί νεκρός ο οδηγός του ΙΧ και ελαφρά τραυματίας η συνοδηγός.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Για την υπόθεση διαξάγεται έρευνα από την Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Μαραθώνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark