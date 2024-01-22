Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Σουλίου και Εμ. Μπενάκη στον Μαραθώνα Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί νεκρός ο οδηγός του ΙΧ και ελαφρά τραυματίας η συνοδηγός.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Για την υπόθεση διαξάγεται έρευνα από την Τροχαία, προκειμένου να διαπιστωθεί υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ενός ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Σουλίου και Εμ. Μπενάκη στον Μαραθώνα Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 22, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.