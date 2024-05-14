Τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί από την κατάρρευση μιας τεράστιας διαφημιστικής πινακίδας στη Βομβάη, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη αξιωματούχοι. Δεκάδες είναι οι τραυματίες.

Η διαφημιστική πινακίδα, διαστάσεων 70 επί 50 μέτρων σύμφωνα με την αστυνομία, έπεσε πάνω σε σπίτια και πρατήριο καυσίμων στην πόλη τη Δευτέρα.

The death toll from the collapse of a massive billboard in India's financial capital Mumbai has risen to 14, officials said https://t.co/riohXtwKy3 pic.twitter.com/jkowm0NYC1 — Anadolu English (@anadoluagency) May 14, 2024

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το BBC, ότι μερικά άτομα εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, και μια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Μαχαράστρα, όπου βρίσκεται η Βομβάη, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό.

14 dead.

Om Shanti 🙏🏽

60 injured



From a billboard collapse.



Unacceptable. And we’re a city trying to transform itself into a modern metropolis.



CM @mieknathshinde has ordered a probe into all hoardings.

Stringent rules must follow.pic.twitter.com/DxvsaoBm0l — anand mahindra (@anandmahindra) May 14, 2024

Πλάνα σε τοπικά ειδησεογραφικά κανάλια δείχνουν την τεράστια διαφημιστική πινακίδα να ταλαντεύεται στον άνεμο πριν υποχωρήσει και να πέσει στα κτίρια κοντά σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο ανατολικό προάστιο της πόλης Ghatkopar.

«Έχουμε διασώσει περίπου 80 ανθρώπους με ασφάλεια», είπε ένας αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων ANI. «Υπάρχει ένα κόκκινο αυτοκίνητο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν κάποιοι παγιδευμένοι μέσα».

Σε μια δήλωση που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter, οι δημόσιες αρχές της Βομβάης ανέφεραν ότι «σφοδροί άνεμοι» προκάλεσαν την κατάρρευση, και πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των εθνικών ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών, συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Οι αρχές λένε επίσης ότι η διαφημιστική πινακίδα ήταν πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου μεγέθους και το πρακτορείο που την τοποθέτησε δεν είχε άδεια.

