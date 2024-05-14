Λογαριασμός
Ινδία: 14 οι νεκροί από την κατάρρευση τεράστιας διαφημιστικής πινακίδας - Υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι - Βίντεο

Η διαφημιστική πινακίδα, διαστάσεων 70 επί 50 μέτρων σύμφωνα με την αστυνομία, έπεσε πάνω σε σπίτια και πρατήριο καυσίμων

Τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί από την κατάρρευση μιας τεράστιας διαφημιστικής πινακίδας στη Βομβάη, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη αξιωματούχοι. Δεκάδες είναι οι τραυματίες. 

Η διαφημιστική πινακίδα, διαστάσεων 70 επί 50 μέτρων σύμφωνα με την αστυνομία, έπεσε πάνω σε σπίτια και πρατήριο καυσίμων στην πόλη τη Δευτέρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το BBC, ότι μερικά άτομα εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, και μια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Η κυβέρνηση της πολιτείας Μαχαράστρα, όπου βρίσκεται η Βομβάη, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό.

Πλάνα σε τοπικά ειδησεογραφικά κανάλια δείχνουν την τεράστια διαφημιστική πινακίδα να ταλαντεύεται στον άνεμο πριν υποχωρήσει και να πέσει στα κτίρια κοντά σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στο ανατολικό προάστιο της πόλης Ghatkopar. 

«Έχουμε διασώσει περίπου 80 ανθρώπους με ασφάλεια», είπε ένας αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων ANI. «Υπάρχει ένα κόκκινο αυτοκίνητο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν κάποιοι παγιδευμένοι μέσα».

Σε μια δήλωση που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter, οι δημόσιες αρχές της Βομβάης ανέφεραν ότι «σφοδροί άνεμοι» προκάλεσαν την κατάρρευση, και πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των εθνικών ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών, συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Οι αρχές λένε επίσης ότι η διαφημιστική πινακίδα ήταν πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου μεγέθους και το πρακτορείο που την τοποθέτησε δεν είχε άδεια.

