ΜΕΝΤΑ LIVE με ελεύθερη είσοδο!

Οι Gadjo Dilo έρχονται στο Πάρκο Ελευθερίας, σε ένα αυτοσχέδιο πάρτυ με ελεύθερη είσοδο για όλους!

Απλώνουμε τις ψάθες και τις πετσέτες μας στο γρασίδι και τραγουδάμε μαζί κάτω από τ΄αστέρια.

Οι Gadjo Dilo είναι μια παρέα μουσικών που παντρεύει τη μουσική παράδοση της gypsy jazz με τα χρώματα της ελληνικής μουσικής.

Ελάτε να παρασυρθούμε από το πάθος των Gadjo Dilo, να γίνουμε όλοι μια παρέα

να χορέψουμε

να τραγουδήσουμε

να υποδεχθούμε μαζί το καλοκαίρι.

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ

Στις 9 το βράδυ

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Χορηγός: ΔΕΗ

This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων.

Το μεγάλο φεστιβάλ της πόλης από τον Δήμο Αθηναίων.