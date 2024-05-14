Χωρίς το παραδοσιακό trash-talking έγινε το face-off του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ εν όψει του αγώνα τους που θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου στο στάδιο AT&T στο Άρλινγκτον του Τέξας και θα μεταδοθεί από το Netflix ζωντανά.



Ο θρυλικός πυγμάχος, μάλιστα, στα 57 του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι ο προσεχής αγώνας ο τελευταίος της τεράστιας καριέρας του.



Can’t believe we just saw Mike Tyson and Jake Paul actually face off 🤯 pic.twitter.com/hNlvKZWDUG May 13, 2024

«Φαίνεται ότι θα είναι διασκεδαστικό», είπε ο «Iron Mike» σε συνέντευξη Τύπου στο περίφημο θέατρο «Apollo» της Νέας Υόρκης και πρόσθεσε: «Ισως να το ξανακάνουμε». Σε ηλικία 57 ετών, ο Τάϊσον δεν έχει αγωνισθεί επαγγελματικά για σχεδόν 19 χρόνια και την ήττα, που γνώρισε από τον Ιρλανδό, Κέβιν ΜακΜπράϊντ. «Δεν έχω πια τα κότσια να συνεχίσω. Μάλλον δεν θα ξαναπαίξω», είχε δηλώσει εκείνη την εποχή ο διάσημος πυγμάχος.«Αισθάνομαι υπέροχα, αλλά το σώμα μου είναι χάλια αυτήν την στιγμή», είπε ο Μάικ Τάισον, με ένα χαμόγελο στα χείλη, ενώ ο Πολ, σχολίασε: «Θα γράψουμε ιστορία. Ο Μάικ ήθελε αυτό, ήθελε έναν αγώνα. Θέλει... πόλεμο. Και σέβομαι το γεγονός ότι συμφώνησε. Είναι ήρωας».Σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών θα λάβει αρκετά εκατομμύρια δολάρια για την συμμετοχή του στον αγώνα με τον 27χρονο αντίπαλό του, που θα γίνει σε οκτώ γύρους των δύο λεπτών. Ο διάσημος YouTuber με 20,7 εκατομμύρια συνδρομητές έχει ήδη δώσει δέκα επαγγελματικούς αγώνες, αλλά κανέναν εναντίον αναγνωρισμένου πυγμάχου και έχει νικήσει στους εννέα!Ο Πολ ίδρυσε την δική του εταιρεία οργάνωσης αγώνων (Most Valuable Promotions), που διοργάνωσε την «μονομαχία» με τον Τάϊσον και διαχειρίζεται τα ενδιαφέροντα αρκετών πυγμάχων, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πρωταθλήτριας featherweight, Αμάντα Σεράνο. Η τελευταία θα είναι επίσης στη συνάντηση στις 20 Ιουλίου και θα προσπαθήσει να «εκδικηθεί» την Ιρλανδή, Κέιτι Τέιλορ, η οποία την νίκησε τον Απρίλιο του 2022.«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι αλαζονικός, κάτι που είμαι μερικές φορές, αλλά προσπαθώ απλώς να διασκεδάσω τον κόσμο και τον εαυτό μου», τόνισε ο Τζέικ Πολ και συνέχισε: «Οι παλαιότερες γενιές θέλουν να δουν τον Μάικ να με νικά νοκ-άουτ, αλλά οι νεότεροι με υποστηρίζουν και ελπίζουν να τελειώσω την καριέρα του Μάικ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.