Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μια σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών -που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από την πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Χίου- από το νησί στην Αθήνα.

Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από το νησί. Οι ανήλικοι έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20.

«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» λέει στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, ιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

«Από 2,5 έως 15 ετών οι τραυματίες, με σοβαρά κατάγματα και ανάγκη για χειρουργείο»

Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη — κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με εμπύρετο».

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι ασθενείς χρήζουν πλέον εξειδικευμένης αντιμετώπισης: «Χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά για το κάταγμα του άνω άκρου, οι πληροφορίες είναι ότι το πιο πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί».

Ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδελφάκια του

Πέρα από το ιατρικό σκέλος, η επιχείρηση είχε και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς λήφθηκε μέριμνα ώστε να μη χωριστούν οι οικογένειες. «Το τελευταίο ανήλικο διακομίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους για κοινωνικούς λόγους, διότι ήταν μαζί με τα αδελφάκια του και τη μητέρα του» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ.

Καταλήγοντας, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για το αίσιο αποτέλεσμα: «Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα και η κινητοποίηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μας δίνει το αποτέλεσμα που ήταν η ασφαλής αεροδιακομιδή αλλά και η επίγεια εν τέλει διακομιδή των ανήλικων αυτών ασθενών στον τελικό τους προορισμό που είναι το Νοσοκομείο Παίδων εδώ στην Αθήνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.