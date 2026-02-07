Συμμετοχή της 330 και 347 Μοίρας στην 1η Εκπαιδευτική Σειρά TLP 2026

Η 330 Μοίρα και η 347 Μοίρα της 111 Πτέρυγας Μάχης από την αεροπορική βάση Νέας Αγχιάλου, συμμετείχαν, από τις 15 Ιανουαρίου έως και χθες, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στην 1η Εκπαιδευτική Σειρά Αέρος για το έτος 2026 του Tactical Leadership Programme (TLP), στην αεροπορική βάση Los Llanos, στο Albacete της Ισπανίας.

Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη παρατεταγμένα σε αεροπορική βάση, έτοιμα για απογείωση.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, για τον σκοπό αυτό μεταστάθμευσαν 8 αεροσκάφη F-16 της 111 Πτέρυγας Μάχης με ανάλογο ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Μοίρες, ανέλαβαν αποστολές σύμφωνες με τον ρόλο τους, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Νατοϊκό πλαίσιο, με σκοπό την εξοικείωση και τη διαλειτουργικότητα του προσωπικού, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ.

Στην εκπαιδευτική σειρά, πλην της Ελλάδας, συμμετείχαν με μαχητικά αεροσκάφη οι Πολεμικές Αεροπορίες του Βελγίου με F-16, της Γαλλίας με Rafale, της Ισπανίας με Eurofighter και F-18, καθώς και της Πορτογαλίας με F-16, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σειρά από μαχητικά αεροσκάφη σε στρατιωτική αεροπορική βάση.

Πηγή: skai.gr

