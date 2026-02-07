Λίγο μετά τις 14:00 ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής από τη Χίο, με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών, που επέβαιναν στο μοιραίο, σκάφος, στην Αθήνα.

Τα παιδιά μεταφέρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

​Η επιχείρηση πραγματοποιείται με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J, το οποίο αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πέντε από τα παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ ένας ανήλικος είναι ασυνόδευτος.

Την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού έχει το ΕΚΑΒ, με επικεφαλής της αποστολής τον ιατρό Σωκράτη Δούκα.

Σήμερα η απολογία του Μαροκινού

Εντωμεταξύ, ο κατηγορούμενος, Μαροκινός διακινητής της ναυτικής τραγωδίας μεταναστών, ανοικτά της Χίου, αναμένεται σήμερα να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων υπεράσπισής του, Δημητρίου Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους ζήτησε χθες προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία και την υπεράσπισή του.

Η ανάκριση αναμένεται να διεξαχθεί στις 18:00.

Όπως αναφέρουν οι συνήγοροι, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται και εκφράζει την προσδοκία για μια διαδικασία ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.

