Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο δήμος Διδυμοτείχου θα προχωρήσει σε τεχνητή εκτόνωση των υδάτων στην περιοχή του Πυθίου λόγω του πολύ μεγάλου υδάτινου όγκου που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας

Η στάθμη του νερού αγγίζει τα 5.82 μέτρα, ξεπερνώντας το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα, με αποτέλεσμα να ανοίξουν τα θυροφράγματα και να πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού

Οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής έχουν ενημερωθεί εγκαίρως για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως η αποφυγή προσέγγισης των επικίνδυνων περιοχών, η απομάκρυνση ζώων και αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και η επικοινωνία με τις Αρχές για έκτακτες ανάγκες

Σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου από τον πολύ μεγάλο υδάτινο όγκο που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα ο δήμος Διδυμοτείχου.

Περιγράφοντας την κατάσταση ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αγγίζοντας ήδη τα 5.82 μ. -διευκρινίζοντας πως το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 μ. και του συναγερμού στα 5.80 μ. - θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού».

Σημειώνει πως εγκαίρως έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

