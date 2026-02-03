Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μυρσινιδίου Χίου, μετά από σφοδρή σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους, που μετέφερε μετανάστες, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού, εντοπίστηκαν τέσσερις μετανάστες χωρίς τις αισθήσεις τους. Παράλληλα, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και οι 24 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο: 4 περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτες δύτες και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον politischios.gr το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που μετέφερε παράτυπους μετανάστες.

Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.





Εικόνα από τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο

Πηγή: skai.gr

