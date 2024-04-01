Σοκαριστικές μαρτυρίες από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βέροια - Πώς έπεσε το όχημα στη στάση

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο στο χωριό Πατρίδα στην Ημαθία με θύματα δύο γυναίκες, 68 και 20 ετών.

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη στάση λεωφορείου στην είσοδο του χωριού Πατρίδα όταν το αυτοκίνητο που κινούνταν προς Νάουσα έπεσε πάνω στην στάση στην είσοδο του χωριού και τις παρέσυρε.

Ο θάνατος της 68χρονης ήταν ακαριαίος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η άτυχη γυναίκα πετάχτηκε 25 μέτρα μακριά.

Η νεαρή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στο χωριό για να φροντίσει την θεία της έχασε την ζωή της λίγη ώρα αργότερα. Σπούδαζε νοσηλευτική και είχε καταγωγή από την Πέλλα.

«Άκουσα έναν φοβερό θόρυβο και βγήκα στο μπαλκόνι. Είδα τον τοίχο πεσμένο. Η 68χρονη από την σύγκρουση πετάχτηκε στο διπλανό σπίτι. Την ξέραμε χρόνια. Ήταν γειτόνισσά μου, ακόμα δεν έχουμε πιστέψει τι έχει συμβεί», αναφέρει κάτοικος της περιοχή.

Από την ώρα που έγινε το σοκαριστικό τροχαίο κάτοικοι του χωριού και όχι μόνο έρχονται να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των γυναικών. Οι κάτοικοι του χωριού Πατρίδα μιλούν για τα καλύτερα λόγια για την 68χρονη. Συντετριμμένοι οι συγγενείς της 68χρονης, ήταν μητέρα δύο παιδιών.

«Την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σήκωνε»

Συμφοιτητές της 20χρονης βρέθηκαν στο σημείο του τροχαίο. «Δεν έχει ούτε μια ώρα που το μάθαμε. Την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν το σήκωνε», λέει συντετριμμένη συμφοιτήτρια της 20χρονης κοπέλας.

Πηγή: Thestival.gr

