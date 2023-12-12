ΣΤΑΣΥ: Προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά 6 σωματείων εργαζομένων της, μετά την προκήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε η ΣΤΑ.ΣΥ κατά έξι σωματείων εργαζομένων της εταιρείας, μετά την αιφνιδιαστική προκήρυξη της στάσης εργασίας για σήμερα, Τρίτη από τις 10 το βράδυ μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τη 12 το μεσημέρι σήμερα οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες (Μετρό Γραμμή 1, 2 &3 και Τραμ) αποφάσισαν να προχωρήσουν αιφνιδιαστικά σε στάση εργασίας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους Σωματεία της ΣΤΑΣΥ τονίζουν :

" Επειδή υπάρχουν άρθρα στην συλλογική σύμβαση εργασίας που δεν εκτελούνται.

-Επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ που ο νόμος 5039/23 προβλέπει

-Επειδή στις οχλήσεις που κάνουμε για τα παραπάνω, στο υπουργείο μεταφορών εισπράττουμε αδιαφορία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα Σταθερής Τροχιάς θα πραγματοποιήσουν 3ωρη προειδοποιητική Στάση Εργασίας, από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας".

