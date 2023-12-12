Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε στην περιοχή του Δήμου Ζηρού από ανεπιτήρητο… γάιδαρο.

Το ζώο κυκλοφορούσε στον δρόμο με αποτέλεσμα διερχόμενο όχημα να μην προλάβει να σταματήσει στη θέα του, να συγκρουστεί και να θανατώσει το ζώο.

Από την αστυνομία που ανέλαβε την έρευνα συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ζώου ο οποίος κατηγορείται για διατάραξη της ασφάλειας στην οδική συγκοινωνία.

Τα ανεπιτήρητα ζώα αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της Ηπείρου με τους Δήμους να αδυνατούν ή να αδιαφορούν να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων ακόμη και εκεί όπου οι διαμαρτυρίες είναι καθημερινές.

