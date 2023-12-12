Την εξιχνίαση οργανωμένου κυκλώματος, τα μέλη του οποίου «ξάφριζαν» διαμερίσματα με τη χρήση κλειδιών ασφαλείας, τα οποία αντέγραφαν σε ειδικό εργαστήριο, αφού προηγουμένους παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ενοίκων τους, βιντεοσκοπώντας τους τύπους των κλειδιών που χρησιμοποιούσαν, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άνδρες, σεσημασμένοι για ανάλογες πράξεις, με καταγωγή από την Αρμενία και τη Γεωργία, ενώ η λεία τους περιλαμβάνει μετρητά ύψους 171.850 ευρώ, όπως επίσης κοσμήματα. Το ίδιο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκεται και σε μία ληστεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η φερόμενη δράση τους ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 και εντοπίζεται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Από ένα μόνο διαμέρισμα κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 160.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επέλεγαν «στόχους» συνήθως κοντά σε λαϊκές αγορές, εκμεταλλευόμενοι την πρωινή απουσία των ενοίκων. Επιπλέον, δεν άφηναν ίχνη παραβίασης και έπαιρναν μέτρα αντιπαρακολούθησης (όπως επιτήρηση των στόχων, αλλαγή ενδυμάτων πριν και μετά την τέλεση των πράξεων και επικίνδυνη οδήγηση κατά τη διαφυγή).

Το «εργαστήριο» αντιγραφής κλειδιών

Επιπλέον, σε ενοικιαζόμενη αποθήκη στην Πολίχνη διατηρούσαν -όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση- «εργαστήριο» αντιγραφής κλειδιών ασφαλείας, εφαρμογής πρακτικών μεθοδολογίας απασφάλισης θυρών δίχως ίχνη παραβίασης καθώς και απόκρυψης κλοπιμαίων. Ακόμη βιντεοσκοπούσαν με χρήση κινητών τηλεφώνων τα υποψήφια θύματα κατά την είσοδό τους στα σπίτια τους, αποτυπώνοντας κυρίως τον τύπο του κλειδιού και την τοποθεσία της οικίας.

Τα πέντε εμπλεκόμενα άτομα συνελήφθησαν στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Στα σπίτια τους και στο «εργαστήριο» εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 14.455 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ, πλήθος ρολογιών, κοσμημάτων, κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, ένα χρηματοκιβώτιο, δύο φορητοί πομποδέκτες, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, όπλα με φυσίγγια, περούκες.

Ακόμη κατασχέθηκαν μία επαγγελματική μηχανή κοπής - αντιγραφής κλειδιών ασφαλείας, ένα τρυπάνι, μία επαγγελματική συσκευή παραβίασης θωρακισμένων θυρών, δύο ηλεκτρικές συσκευές λείανσης με πλήθος εξαρτημάτων, πλήθος κλειδιών διαφόρων τύπων, μία επαγγελματική συσκευή παραβίασης θωρακισμένων θυρών και πλήθος «άκοπων» κλειδιών που προορίζονταν για αντιγραφή. Επιπλέον κατασχέθηκαν συνολικά πέντε οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη μετάβασή τους στους τόπους διάπραξης των παράνομων πράξεων, τη διαφυγή τους και τη μεταφορά των κλοπιμαίων.

Κακουργηματική δίωξη

Εις βάρος των πέντε συλληφθέντων (ηλικίας 44, 45, 27, 37 και 28 ετών) ασκήθηκε ποινική δίωξη -μεταξύ άλλων- για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε πομπούς της ΕΛ.ΑΣ., παράνομη οπλοκατοχή, ενώ παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Οι πολίτες - θύματα κλοπής της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης μπορούν να επικοινωνήσουν κατά τις ώρες 10:00 - 13:00 με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας στα τηλέφωνα 2310388328 για αναγνώριση των κλοπιμαίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

